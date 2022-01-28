Рим, 28 января, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Правоконсервативные партии Италии, по-видимому, должны выдвинуть в президенты страны «фею Моргану или Гарри Поттера», чтобы леволиберальные депутаты и сенаторы наконец согласились за кого-нибудь проголосовать, заявил в пятницу, 28 января, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». Реж. Крис Коламбус. 2001. США — Великобритания Гарри Поттер или Мальчик-Который-Выжил

Так он прокомментировал очередной отказ леволибералов и популистов от голосования по кандидатуре, предложенной правыми — на этот раз кандидатом была спикер сената Элизабетта Казеллати.

Если левые, как они утверждают, полагают, что им дали слишком мало времени на размышления, даже когда речь идет о столь хорошо знакомом им политике, остается обратить взоры на волшебные миры, тогда разногласий не будет, иронически отметил Сальвини.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первые пять туровзакончились безрезультатно. После третьего тура для избрания президента достаточно простого большинства (505 голосов). Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, спикера сената Элизабетты Казеллати, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа, экс-главы МИД Франко Фраттини и некоторых других политиков.