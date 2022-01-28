Снежинск, Челябинская область, , 19:11 — REGNUM В Снежинске Челябинской области задержали мошенника с кредитными средствами. Пострадавшим стал гражданин 1978 года рождения, сообщает региональный главк МВД.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Этот мужчина стал получать требования от одной из кредитно-финансовых организаций погасить взятый заём. Однако денег он там не брал и договора не заключал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был пойман бизнесмен 1994 года рождения. Ранее он помог пострадавшему купить авиабилеты и данные паспорта остались в памяти телефона. Когда молодому человеку потребовались деньги, он оформил на чужое имя заём 15 тыс. рублей и потратил их на собственные нужды.