Тамбов, 28 января, 2022, 19:10 — ИА Регнум. В Тамбовской области стартовала подготовка к празднованию юбилея региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики по итогам совещания с главами муниципальных образований.

Tambov.gov.ru Здание администрации Тамбовской области

Совещание провёл руководитель Тамбовщины Максим Егоров. Отмечается, что на нём он дал старт подготовки к празднованию 85-летия Тамбовской области, которое будет отмечаться 27 сентября 2022 года.

Максим Егоров поручил обеспечить проведение праздничных мероприятий в таком формате, чтобы жители смогли не только погрузиться в историю Тамбовской области, но и узнать как можно больше о современных достижениях. Особое внимание было уделено повышению экономической и туристической привлекательности области с акцентом на развитие инфраструктуры.

Руководитель региона также напомнил, что в области проживают около 994 тыс. жителей, а территория региона составляет 34,5 тыс. кв. км.

«Тамбовщина богата своей историей. У нас более тысячи объектов культурного наследия. Мы многого добились! Тамбовские предприятия обеспечивают Россию важнейшей продукцией. Вместе работаем дальше, чтобы Тамбовская область встретила свой юбилей новыми проектами и достижениями», — сказал Максим Егоров.

Напомним, что на встречах с населением руководитель региона отмечает большой интерес жителей к истории малой родины и судьбам выдающихся земляков. Максим Егоров подчёркивает, что необходимо использовать все возможности для повышения «уровня известности и привлекательности» Тамбовщины в России и за рубежом. По его мнению, Тамбовская область должна обрести имидж экологически чистого, безопасного и комфортного региона для проживания.