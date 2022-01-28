Москва, , 19:10 — REGNUM На место анонсированного Союзом армян России (САР) показа фильме об армянском гитлеровце Нжде в Москве (на улице Советской Армии) прибыла полиция и прекратила организацию сеанса. Об этом ИА REGNUM сообщил компетентный источник.

Знамя Победы

По его данным, представители полиции зачитали прокурорское представление о недопустимости совершения преступления по статье 354.1 (реабилитация нацизма) и удалили собравшихся.

По мнению главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова, особенно скандальный и политически рациональный, планово конфликтный характер публично анонсированному САР показу фильма о Нжде придаёт тот факт, что он был объявлен и организован в дни памяти жертв Холокоста, освобождения Освенцима, освобождения Ленинграда от немецко-финской блокады, широкого обсуждения инициативы об официальном признании геноцида народов СССР в Великой Отечественной войне. Кроме того, считает он, вполне созрел вопрос о юридической ответственности САР за реабилитацию нацизма.

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