Рим, , 19:10 — REGNUM Депутаты, сенаторы и представители местных властей регионов Италии в пятницу, 28 января, вновь не смогли выбрать президента страны.

Мария Элизабетта Альберти-Казеллати Presidenza della Repubblica

В пятом туре выборов правоконсерваторы выдвинули кандидатуру спикера сената Элизабетты Казеллати, но за нее проголосовали лишь 382 выборщика при необходимых 505.

Следующий тур состоится также в пятницу.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первые четыре тура закончились безрезультатно. После третьего тура для избрания президента достаточно простого большинства (505 голосов). Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, спикера сената Элизабетты Казелатти, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа, экс-главы МИД Франко Фраттини и некоторых других политиков.