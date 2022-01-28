Гавана, 28 января, 2022, 19:24 — ИА Регнум. 28 января Куба отмечает 169 лет со дня рождения лидера освободительного движения, политика и поэта Хосе Марти. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Памятник Хосе Марти. Куба

Для Кубы это важный национальный праздник, в ходе которого в городах проходят парады, выставки, выступления, которые призваны раскрыть ценность идеологии Хосе Марти в кубинской истории и укрепить национальное и патриотическое сознание.

Дань уважения Марти отдают не только на Кубе и в Латинской Америке, но и по всему миру. Тысячи человек возложили сегодня цветы к памятникам писателя во Вьетнаме, Италии, Испании.