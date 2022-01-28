Лос-Анджелес, США, , 19:08 — REGNUM Создатели сериала «Дневники вампира» объединились для работы над новым проектом. Об этом 28 января пишет Entertainment Weekly.

Нина Добрев и Иен Сомерхолдер Кадр из сериала «Дневники вампира»

По данным издания, Джули Плек и Кевин Уильямсон снимут сериал под названием Dead Day, основанный на одноимённой серии комиксов AfterShock. Производством шоу займётся Universal Television специально для платформы Peacock.

По сюжету сериала, существует один день в году, когда мёртвые могут вернуться с того света, чтобы завершить свои незаконченные дела. Дата выхода проекта пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что сверхъестественный драматический сериал «Дневники вампира» транслировался с 2009 по 2017 годы. Главные роли в шоу исполнили Нина Добрев, Пол Уэсли и Иэн Сомерхолдер.

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