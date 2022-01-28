Бухарест, , 19:08 — REGNUM В общей сложности 27 тысяч учеников школ и профессионально-технических училищ в Румынии заболели COVID-19, что требует от властей временного прекращения учебного процесса в ряде регионов. Об этом говорится в обнародованном 28 января заявлении министерства здравоохранения Румынии, передает «Бухарестское телевидение».

Школа. Физика Цитата из м/ф «На задней парте». реж.Валерий Угаров 1978-1985. СССР

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По словам экспертов, уже с понедельника, 31 января, занятия должны быть полностью прекращены в 100 заведениях в Бухаресте, Тимишоаре, Яссах, Констанце и других крупных городах страны.

Кроме того, планируется ввести ограничения на работу центров детского и юношеского творчества по всей Румынии. Предполагается, что в сотнях населенных пунктах обучение будет переведено в режим онлайн. В настоящее время правительство Румынии прорабатывает соответствующие карантинные механизмы.

Напомним, общее число жителей Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,11 млн. Из них скончались 59 797 пациентов.

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