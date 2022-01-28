Киев, 28 января, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Регулярные заявления о скором обострении ситуации вокруг Украины спровоцировали панику на рынках и в финансовом секторе страны, подрывая её экономику, заявил 28 января на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По его словам, одной из причин этого являются прямые заявления «уважаемых лидеров государств» о том, что «завтра будет война».

«Я начал говорить с лидерами государств и объяснять им: нам нужно на сегодня стабилизировать экономику нашего государства, из-за всех этих сигналов, что завтра война, потому что сигналы пошли от даже уважаемых лидеров государств, что они откровенно даже не дипломатическим языком говорят: «завтра будет война». Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе», — рассказал Зеленский.

Также он сообщил, что на фоне этой истерии из экономики Украины было выведено «12,5 млрд денег», не уточнив, какую валюту имеет в виду.

«Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», — пожаловался президент Украины.