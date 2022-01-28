Москва, , 18:58 — REGNUM Россельхознадзор с 30 января вводит запрет на ввоз в Россию икры форели с одного из агропредприятий Киргизии из-за нарушения им требований Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ведомства.

Красная икра Puschinka

Уточняетя, что речь идёт об ОсОО «Аквафонд К», в продукции которого был выявлен возбудитель листериоза Listeria monocytogenes.

При это в Россельхознадзоре отметили, что в случае поступления в Россию продукции указанного предприятия, отгруженной до даты введения ограничений, решение о пропуске будет приниматься в обычном режиме.