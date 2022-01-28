Скопье, , 19:03 — REGNUM В Северной Македонии 28 января в результате обследования 5834 образцов выявили 1908 новых носителей коронавируса, при этом 254 человека заразились повторно. Также зарегистрировано 1129 случаев выздоровления. За сутки в стране скончались 22 пациента с COVID-19, зарегистрировано четыре произошедших ранее летальных исхода.

Скопье, православное подворье Darko Nikolovski

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 265 101 случай заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8338, 239 581 пациент выздоровел. Активных случаев заражения в стране насчитывается 17 182 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.

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