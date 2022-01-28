Мельбурн, Австралия, , 19:02 — REGNUM Казалось, что ответ на вопрос, кто тратит больше всех на рекламу, достаточно очевиден. Рекламный рынок скупают крупные игроки, чтобы расхваливать потенциальным клиентам свою продукцию. Однако, как оказалось, правительство Виктории (юго-восток Австралии) во главе с Дэниэлом Эндрюсом тратит на пиар больше, чем некоторые гиганты рынка. Об этом 28 января сообщил телеканал Sky News.

Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс Bentleigh electorate

Согласно отчету Nielsen Ad Intel, закупки рекламы правительством Виктории были третьими по объему в Австралии в 2021 году. В погоне за рекламными роликами правительство Эндрюса опередило крупнейшие торговые сети страны Woolworths и Coles, а также всем известный McDonalds.

«Дэниэл Эндрюс уже вошел во вкус и тратит деньги, чтобы он и его правительство выглядели хорошо, скрывая свои неудачи», — сказал теневой казначей от партии лейбористов Виктории Дэвид Дэвис в эфире Sky News.