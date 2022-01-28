Мельбурн, Австралия, 28 января, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Казалось, что ответ на вопрос, кто тратит больше всех на рекламу, достаточно очевиден. Рекламный рынок скупают крупные игроки, чтобы расхваливать потенциальным клиентам свою продукцию. Однако, как оказалось, правительство Виктории (юго-восток Австралии) во главе с Дэниэлом Эндрюсом тратит на пиар больше, чем некоторые гиганты рынка. Об этом 28 января сообщил телеканал Sky News.

Bentleigh electorate Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс

Согласно отчету Nielsen Ad Intel, закупки рекламы правительством Виктории были третьими по объему в Австралии в 2021 году. В погоне за рекламными роликами правительство Эндрюса опередило крупнейшие торговые сети страны Woolworths и Coles, а также всем известный McDonalds.

«Дэниэл Эндрюс уже вошел во вкус и тратит деньги, чтобы он и его правительство выглядели хорошо, скрывая свои неудачи», — сказал теневой казначей от партии лейбористов Виктории Дэвид Дэвис в эфире Sky News.