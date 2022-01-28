* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Стокгольм, 28 января, 2022, 19:00 — ИА Регнум. 27 января в Швецию прибыла из Сирии очередная группа женщин, которые были замужем за террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По прибытию в Арланду женщин с детьми встретили сотрудники полиции, социальных служб и скорой помощи. Об этом 28 января сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Pixabay.com Флаг Швеции

Как минимум, две гражданки Швеции после прохождения паспортного контроля в аэропорту были отправлены на допрос, так как их подозревают в совершении военных преступлений. Однако после разговора с правоохранителями их отпустили. Более того, пишут журналисты, подозрения в совершении тяжких преступлений с них не были сняты.

«Я сейчас не буду говорить какие, но есть некоторые меры, которые мы предпримем», — заявил прокурор Юхан Уден. По информации газеты Göteborgs-Posten, одна из женщин является уроженкой Гётеборга, другая — Мальмё.