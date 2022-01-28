Курск, 28 января, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Курске с мая под одно юридическое лицо объединят поликлинику № 7 и больницу № 6 города Курска улучшит качество оказания медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Указатель на кабинет вакцинации в поликлинике

После объединения поликлиника в районе КЗТЗ продолжит свою работу с другим названием. Там обещают сохранить всех медработников. Пациентам, прикреплённым к этой поликлинике, не нужно будет ездить на улицу Союзную, где сейчас расположена городская больница № 6.

Изменения не коснутся поликлиники при горбольнице № 6, расположенной на улице Союзной, она продолжит работу в прежнем режиме и статусе. Пациентам поликлиники № 7 не нужно будет заново прикрепляться и менять медицинские документы.

«Решение об объединении этих лечебных учреждений было принято исходя из принципа обеспечения доступности медицинской помощи. В поликлинике № 7 сейчас нет компьютерной томографии, эндоскопических методов исследований, таких как бронхоскопия и колоноскопия, нет пульмонологического и терапевтического стационаров, паллиативной службы и центра профпатологии, однако всё это есть в городской больнице № 6. Люди, прикреплённые к поликлинике № 7, раньше не могли воспользоваться этими медицинскими услугами. После объединения лечебных учреждений эти сложности исчезнут», — прокомментировал первый заместитель председателя комитета здравоохранения Евгений Гориводский.

Упразднение одного юридического лица позволит сэкономить более девяти миллионов рублей в год, отметили в администрации. За счёт увеличения штата медработников также появится возможность перераспределять персонал во время отпусков и больничных, чтобы объёмы оказания медицинской помощи не снижались.