В Курске объединяют больницу № 6 и поликлинику № 7
Курск, 28 января, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Курске с мая под одно юридическое лицо объединят поликлинику № 7 и больницу № 6 города Курска улучшит качество оказания медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
После объединения поликлиника в районе КЗТЗ продолжит свою работу с другим названием. Там обещают сохранить всех медработников. Пациентам, прикреплённым к этой поликлинике, не нужно будет ездить на улицу Союзную, где сейчас расположена городская больница № 6.
Изменения не коснутся поликлиники при горбольнице № 6, расположенной на улице Союзной, она продолжит работу в прежнем режиме и статусе. Пациентам поликлиники № 7 не нужно будет заново прикрепляться и менять медицинские документы.
Упразднение одного юридического лица позволит сэкономить более девяти миллионов рублей в год, отметили в администрации. За счёт увеличения штата медработников также появится возможность перераспределять персонал во время отпусков и больничных, чтобы объёмы оказания медицинской помощи не снижались.