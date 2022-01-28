Стокгольм, 28 января, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Правительство Швеции выступило с инициативой, согласно которой подозреваемые в преступлениях могут получить низкие тюремные сроки, если они будут сотрудничать с правоохранителями при расследовании преступлений. Об этом 28 января сообщил министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон на пресс-конференции, передает телеканал SVT.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

В мае 2021 года правительственный следователь представил законопроект, который правительство Швеции сейчас отдает на рассмотрение заинтересованных ведомств.

«Уже сегодня можно уменьшить наказание за собственное преступление. Что мы делаем сейчас, так это то, что если вы расскажете о том, что кто-то другой совершил преступление, то вы сможете получить смягчение наказания. Аналогичный порядок существует в Норвегии и Дании», — отметил Йоханссон.

С другой стороны, «сделка со следствием» — понятие условное. Сцен из американских фильмов, пишут журналисты, в Швеции не будет: подозреваемый не сможет напрямую вести переговоры с прокурором относительно запрашиваемого обвинением тюремного срока для подсудимого.