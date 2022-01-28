Москва, 28 января, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Профиль блогера Некоглая на платформе Twitch отправили в бан. Об этом 28 января пишет портал SRSLY.

Скриншот видео на YouTube Блогер Некоглай

Причиной семидневной блокировки канала Некоглая стали нецензурные выражения, которые он использовал в последнем стриме. «Я считаю, что бан абсолютно незаслуженный. Конечно, я подам апелляцию. Надеюсь, скоро меня разблокируют», — говорит блогер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января 2022 года модераторы Instagram ограничили доступ к аккаунту Некоглая. На страницу блогера было подписано более 1 млн человек.