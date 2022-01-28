Челябинск, 28 января, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Челябинской области главе управления стройнадзора регионального минстроя предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, в августе 2021 года он получил услуги имущественного характера. Их предоставил некий бизнесмен взамен на признание торгового объекта соответствующим строительным нормам, хотя на объекте имелись нарушения этих норм.

Суд отправил гражданина в СИЗО. Расследование дела продолжается.