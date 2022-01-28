Стокгольм, 28 января, 2022, 18:55 — ИА Регнум. После заключения новых соглашениях с Ассоциацией органов муниципального и областного управления правительство Швеции выделит 11 миллиардов крон (€1,1 млрд) в 2022 году на работу системы здравоохранения. Среди прочего средства будут направлены на сокращение очередей и увеличение количества доступных больничных коек. Об этом 28 января объявила министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен в ходе пресс-конференции, передает телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

«Количество больничных коек должно быть увеличено», — отметила министр.

Местные власти и правительство Швеции также определили четыре основные области сотрудничества: качественный и тщательный медицинский уход, реорганизация системы здравоохранения с опорой на первичную медико-санитарную помощь, повышение доступности медицинских услуг для населения, улучшение работы родильных домов.

В ходе пресс-конференции было также отмечено, что Швеция столкнулась с острой нехваткой младшего медицинского персонала.