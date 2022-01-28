Москва, , 18:46 — REGNUM Просроченная задолженность граждан по ипотеке в России в декабре 2021 года снизилась на 4,2% и составила 59,5 млрд рублей, что является минимальным показателем с июля 2018 года. Об этом сообщает 28 января Банк России.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

Ставка по рублевой ипотеке в России в декабре увеличилась до 7,81% с 7,59% в предыдущем месяце. Таким образом, показатель сохраняется на максимуме с апреля 2020 года, когда ставка составляла 8,42%.

Средний срок выдаваемых ипотечных кредитов в декабре обновил исторический максимум и составил 21 год и 5 месяцев.

В целом портфель ипотечного кредитования российских банков в декабре увеличился на 2,7% и достиг 11,8 трлн рублей.