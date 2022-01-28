Санкт-Петербург, , 18:45 — REGNUM Тело женщины, которая утонула 19 января на реке Оредеж в посёлке Выра (Гатчинский район, Ленинградская область), обнаружили сегодня, 28 января, на расстоянии километра от проруби, в которую она прыгнула.

Женщина утонула в купели в Ленобласти Пресс-служба Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД)

Как рассказала представительница поискового отряда «Лиза Алерт» Кристина в интервью «МК», женщину сразу же после её прыжка в воду унесло течением, скорость которого была семь-восемь метров в секунду. Мешал поискам коряжник, которого было в воде очень много.

«Поэтому поисковые мероприятия пришлось начинать от места утопления и уже шли вниз по течению, — пояснила Кристина. — Прозрачность воды составляла всего полтора — два метра».

Она уточнила, что в поисках участвовали два человека из Иваново и двое москвичей. Кристина также отметила следующее: «С собой у нас были два автономных подводных аппарата и подводные камеры, которые мы опускали в проруби».

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