Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге после трех смертей пациентов, проходивших обследование органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), приостановили использование партии сернокислого бария. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Дмитрий Лисовец Gov.spb.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 17 по 27 января стало известно о трех смертях среди пациентов Городского консультативно-диагностического центра №1 на улице Сикейроса. Как выяснилось, все погибшие и около 20 пострадавших проходили диагностику ЖКТ с использованием бария. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в комитете, 26 января, сразу после того, как из одного из городских стационаров поступила информация о поступлении четырех пациентов в крайне тяжелом состоянии после исследования желудочно-кишечного тракта, о произошедшем было направлено извещение в территориальное отделение Росздравнадзора, а также проинформировано Министерство здравоохранения РФ.

«В учреждении были запрошены списки пациентов, которым в последние две недели выполнялись данные исследования. Был организован их обзвон с целью уточнения состояния и при необходимости — оказания помощи. В медицинском центре организованы консультации врачей-токсикологов, привлеченных из федеральных и городских учреждений здравоохранения», — рассказали в комитете.

В тот же день главам администраций районов Петербурга, а также главным врачам учреждений здравоохранения было направлено уведомление о необходимости срочного приостановления применения указанной партии сернокислого бария.

«В письме было обращено внимание на необходимость четкого выполнения требований инструкции по медицинскому применению препарата», — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь председатель комздрава Дмитрий Лисовец указал, что ведомство оказывает всю необходимую помощь следственным органам в расследовании этой трагедии.

«Привлекаем экспертов, проверяем порядок закупки препарата и должностные инструкции сотрудников учреждения. По результатам представим выводы о причинах случившего и лицах, допустивших нарушения»,— подытожил он.

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