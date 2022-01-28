Москва, 28 января, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Блогер Настя Ивлеева ответила на вопрос подписчика о планах на третий сезон её проекта «Блогеры и дороги». Она опубликовала ответ в личном телеграм-канале 28 января.

Настя Ивлеева

По словам блогера, ей хотелось бы сделать «зимний сезон», но у неё нет достаточного количества времени из-за сторонних проектов. «Если выставлять приоритеты между «Блогерами и дорогами» и Agent Show, то я хочу сейчас весь свой ресурс отдать в Agent Show», — объяснила Ивлеева.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первой серии первого сезона шоу «Блогеры и дороги» состоялась летом 2021 года на YouTube-канале Ивлеевой. Второй сезон выходил на телеканале «Пятница!».