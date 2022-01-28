Тирана, , 18:47 — REGNUM Президент Албании Илир Мета 28 января выступил с пресс-конференцией, посвященной случаям кибератак на онлайн-СМИ после публикации скандальной записи разговора мэра Тираны с представителями спортивных ассоциаций Тираны. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi, которое и подверглось кибератаке наряду с Dosja. al, Syri и Sport Ekspres.

Порт. Дуррес. Албания FloKrass

Мета заявил, что он обязан обратить внимание на ситуацию, поскольку некоторые СМИ, по его словам, намеренно ее проигнорировали. Политик выразил солидарность с сообществом независимых журналистов и осудил «отвратительную модель подавления свободы слова и независимости СМИ, которая подразумевает их контроль посредством давления, насилия и шантажа, что является явным нарушением Конституции, законов и международных конвенций, подписанных Албанией».

Ранее глава Албании обратил внимание на ухудшение показателей страны по борьбе с коррупцией в рейтинге, составленном Transparency International (НКО, признанное в РФ иностранным агентом)

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