Уфа, , 18:40 — REGNUM В Башкирии сотрудники бригад «Скорой помощи» объявили о готовности начать с 4 февраля забастовку, сообщает 28 января телеграм-канал «Медицинская Россия» со ссылкой на оргкомитет.

Скорая помощь

На такой шаг медики готовы пойти по результатам переговоров с начальством.

Их требования остаются неудовлетворенными, медики объявили о дате начала «итальянской забастовки».

В частности, фельдшеры и врачи выездных бригад откажутся от внутреннего совместительства и перейдут к режиму работы, предусмотренному одной ставкой оплаты труда.

С 4 февраля они откажутся работать в составе неполных бригад, а также от «добровольной» работы в положенные по законодательству выходные дни.

Чтобы избежать такого развития событий, которое может отразиться на здоровье пациентов, сотрудники «скорой помощи» предложили администрации и Министерству здравоохранения Башкирии организовать рабочую группу для обсуждения поставленных вопросов и решения проблем.

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