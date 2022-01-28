Ливерпуль, Великобритания, 28 января, 2022, 18:37 — ИА Регнум. 36-летний наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни заявил, что отклонил предложение стать новым главным тренером «Эвертона», выступающего в Английской Премьер-лиге.

Станислав Ведмидь Уэйн Руни

«Эвертон» контактировал с моим агентом на предмет моей работы в клубе. Я сказал ответить отказом. Я уверен 100%, что однажды стану тренером уровня Английской Премьер-лиги на. Но у меня сейчас работа здесь, в «Дерби». Это для меня очень важно», — цитирует Руни журналист Фабрицио Романо.

Бывший главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес был отправлен в отставку 16 января после серии неудачных матчей. На данный момент «Эвертон» с пятью победами и девятнадцатью набранными очками занимает шестнадцатую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.