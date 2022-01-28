Астрахань, , 18:35 — REGNUM В Астрахани в отношении водителя автомобиля, сбившего ребёнка, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

В 18:30 27 января на улице Космонавтов водитель автомобиля BMW, двигаясь со стороны улицы Звездной в направлении проспекта Воробьева, сбил ученика второго класса, который с матерью переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик был госпитализирован, перенёс операцию и находится в тяжёлом состоянии.

Водитель скрылся с места происшествия. Его нашли и задержали в частном секторе села Осыпной Бугор. У мужчины были выявлены признаки употребления алкоголя. Фигурант уголовного дела заключен под стражу.