Тюмень, 28 января, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Тюменские таксисты намерены начать забастовку из-за низких тарифов и собственных больших затрат. Об этом они заявляют в группе «Такси и таксисты. Тюмень, новости» социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Такси

«Чтобы заработать, это нужно накатать 5400 рублей, до вычета комиссии, один заказ в среднем 130 рублей. В среднем нужно выполнить 41 заказ. Но есть одно «но». 41 заказ ты не сделаешь никак. На один заказ уходит примерно полчаса, иногда больше. Ехать за клиентом, подождать, увезти, подождать следующий заказ. 25 примерно заказов ты сделаешь за 12 часов работы. Умножаем их на среднюю цену — получаем примерно 3250 руб. Вычитаем из них 20%, получаем 2600 руб. 1500 аренда, 1000 руб. топливо. Итог — 100 рублей за 12 часов работы», — пишет в группе водитель такси.

Водители сетуют, что цены на мойку авто, заправку бензином или газом, ремонт, смену масла, запчасти и прочее растут, агрегатор же тариф не поднимает, мотивируя тем, что сократится число заказов, значит и прибыль будет меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, таксистов Ямала, которые уже бастовали, призывают присоединиться к всероссийскому профсоюзу «Платформа солидарности» для борьбы с агрегаторами за справедливые условия труда.