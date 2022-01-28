Кейптаун, 28 января, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Пользователи Сети считают, что блогер Валя Карнавал отправилась в Африку на съёмки шоу с Ольгой Бузовой. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Светские хроники» 28 января.

Скриншот видео в YouTube Валя Карнавал

Поклонники Вали Карнавал увидели её фотографию в соцсетях, которую она сделала из самолёта. По подлокотникам кресел фанаты определили, что блогер летит в Африку авиакомпанией Qatar Airways. В это же время ведущая проекта «Звёзды в Африке» Ольга Бузова также отправилась на съёмки второго сезона шоу.

ИА REGNUM напоминает, что в премьера первого сезона шоу «Звёзды в Африке» состоялась в сентябре 2021 года. Финалистами проекта стали блогер Юлия Гаврилина и футболист Вячеслав Малафеев — победителем шоу стал спортсмен.