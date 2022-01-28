Москва, , 18:26 — REGNUM Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта «Борей-А» начал переход на Северный флот, сообщает 28 января пресс-служба предприятия «Севмаш».

РПКСН проекта «Борей» — ядерный щит России, построенный на «Севмаше» © Пресс-служба АО «ПО Севмаш»

Атомный ракетоносец был передан ВМФ России 21 декабря 2021 года, специалисты «Севмаша» участвовали в подготовке субмарины к переходу на временную базу флота.

«Атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег», построенный на «Севмаше» (входит в ОСК), отправился к временному пункту базирования на Северный флот. Специалисты предприятия приняли участие в подготовке корабля к переходу», — сообщает пресс-служба.

Напомним, атомный подводный крейсер «Князь Олег» построен для Тихоокеанского флота, Северный флот обеспечит его временное базирование.

Как сообщало ИА REGNUM, для ВМФ России на данный момент строятся пять атомных ракетоносцев проекта «Борей-А» — «Император Александр III», «Князь Пожарский», «Генералиссимус Суворов», «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин».

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