Вашингтон, 28 января, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Американский рэпер Benny The Butcher (Джереми Дэймон Пенник) представил новый видеоклип Johnny P’s Caddy, в съемках которого поучаствовал J. Cole (Джермейн Ламар Коул). Премьера работы состоялась на YouTube-канале Benny The Butcher 28 января.

(сс) Eric Nopanen Музыка

В красочном видеоролике авторы поочередно повествуют о нынешнем влиянии на поколение, а также о жизни в бедных кварталах городов США. Выход клипа приурочен к 37-летию J. Cole.

Напомним, что ранее Benny The Butcher анонсировал новую пластинку. Будущий проект получил название Tana Talk 4, а его выход состоится уже в 2022 году.