Москва, , 18:21 — REGNUM Рэп-исполнитель Джизус (Владислав Кожихов) поделился трек-листом будущего альбома. Соответствующая информация появилась на стриминговой платформе Apple Music 28 января.

Музыка (сс) StockSnap

Пластинка получила название 74: WAR и включила в себя 32 новые песни — среди них совместный трек с Иглой (Василий Павлов). Премьера проекта запланирована на 11 марта.

Напомним, что ранее Джизус представил новую композицию WARLORLD, которая также войдет в будущий альбом. Позднее музыкант дополнил песню видеоклипом.

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