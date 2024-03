Вашингтон, 28 января, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Популярный американский рэпер Rick Ross (Уильям Леонард Робертс Второй) представил расширенное издание своей недавней пластинки под названием Richer Than I Ever Been. Премьера проекта состоялась на всех стриминговых платформах 28 января.

Виниловая пластинка

Новая версия альбома включила в себя сразу три новых трека, с учётом совместных работ с AZ (Энтони Круз) и Anderson .Paak (Брэндон Пак Андерсон). На первоначальной пластинке было 12 композиций.

Напомним, что 10 декабря 2021 года Rick Ross выпустил новый альбом, получивший название Richer Than I Ever Been. Пластинка стала десятым студийным проектом музыканта.