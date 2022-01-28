Москва, 28 января, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В Международный день памяти жертв Холокоста в Москве, в Еврейском музее и центре толерантности впервые был показан фрагмент художественного фильма «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева.

ИА REGNUM Холокост

«Нюрнберг» — это первый в истории мирового кино игровой полнометражный фильм про Нюрнбергский процесс, производство которого осуществляет российские кинематографисты совместно с кинокомпаниями Великобритании, Чехии и Германии. Широкий прокат фильма намечен на конец 2022 года. В мероприятии приняли участие государственные деятели, представители традиционных религиозных конфессии, главы дипломатических миссий иностранных государств и общественные деятели, среди которых председатель Государственной думы Вячеслав Володин, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, главный раввин России Берл Лазар, основатель и директор Еврейского музея Александр Борода, послы 21 страны, включая США (Джон Салливан), Великобританию (Заместитель главы миссии Великобритании Джулия Крауч), Францию (Пьер Леви), Германию (Геза Андреас фон Гайр) Израиль (Бен Цви), Польшу (Кшиштоф Краевский) и др.

Представляя фрагмент «Нюрнберга» Николай Лебедев сказал: «Мне уже доводилось снимать исторические фильмы, но «Нюрнберг» — это что-то совершенно особое. И не только потому, что итоги процесса продолжают влиять на нашу жизнь, до некоторой степени определяют наши представления о добре и зле, о можно и нельзя. Трибунал подвёл черту под Второй мировой войной и задал человечеству новую систему координат, где человеческая жизнь, недопустимость агрессии и нарушений прав человека, стали считаться базовыми ценностями. Наш фильм посвящён процессу, который состоялся только после того, как человечество уже заплатило немыслимую, страшную цену. Трагедия великой войны унесла жизни многих десятков миллионов человек по всему земному шару. Почти 30 из них погибло в нашей стране, в том числе мой дед, которому было 40, и мой дядя, которому было всего 19. Однако даже на этом фоне стоит особняком история уничтожения советских и европейских евреев, в память о которых мы собрались здесь сегодня. Именно на Нюрнбергском процессе был впервые предан гласности весь масштаб нацистских преступлений против евреев Европы»

«В нашем фильме мы показываем, и это мне кажется самым важным, что в период войны и подготовки Нюрнбергского процесса, мы были вместе, мы были союзниками в полном смысле этого слова — русские, евреи, американцы, англичане, французы, украинцы — все национальности были вместе. Я понимаю все сложности отношений между странами тогда, но в тот момент можно было двинуть развитие истории вообще в другое русло, русло кооперации, а не конфронтации. И я очень хочу, чтобы в нашей картине эта тема прозвучала — лучше быть вместе, а не порознь, даже в конфликтных ситуациях лучше искать выходы вместе. Это особенно актуально сегодня, когда международные отношения обострены очень сильно», — подчеркнул Николай Лебедев.

Фильм снимается кинокомпанией «Синема Продакшн» при поддержке Министерства культуры РФ, Российского исторического общества и при участии Фонда Александра Печерского.