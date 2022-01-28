София, , 18:16 — REGNUM Крупнейшее медицинское учреждение столицы Болгарии — Университетская многопрофильная больница скорой помощи им. Пирогова — обратилась к гражданам с призывом сдать свою кровь для пополнения соответствующей гематологической базы. Об этом 28 января сообщает софийская газета «24 часа».

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Уточняется, что в настоящее время клиника столкнулась с нехваткой соответствующих материалов. «Нам ежедневно требуются новые запасы крови и плазмы для того, чтобы иметь возможность своевременно спасать тяжелораненых и тяжелобольных людей», — говорится в заявлении структуры.

Согласно официальной информации, потенциальные доноры должны сдавать кровь на безвозмездной основе. В этом контексте в Софии стартовала акция под названием «Стань для кого-то героем!», об участниках которой расскажут в местных СМИ.

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