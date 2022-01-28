Варшава, 28 января, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Ошибочная политика возглавляемойДональдом Туском Европейской народной партии сделала возможным окончание строительства газопровода «Северный поток-2», чем позволила президенту РФВладимиру Путину сохранить в своих руках «инструмент шантажа». С таким заявлением в четверг, 27 января выступил на пресс-конференции премьер-министр ПольшиМатеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

«Вы, к сожалению, не диверсифицировали поставки газа, вы не выступали за защиту нашей границы. Поэтому сейчас, по крайней мере, не надо вмешиваться, потому что мы имеем дело с очень серьезной ситуацией», — передаёт слова премьера «Польское радио».

По мнению Моравецкого, Польша сделала больше для безопасности Украины и для информирования граждан Евросоюза об «агрессивной политике Москвы», чем Германия, направившая пять тысяч касок.

В связи с событиями последних недель, Моравецкий призвал Туска уйти с поста председателя Европейской народной партии.

«Сегодня Путин, имея в руках «Северный поток» и немцев, к сожалению, пытается шантажировать всю Европу. И то, какие это создает угрозы и перспективы для Европы, мы все с вами понимаем. Газ стал дороже в результате этого шантажа», — сказал премьер.

Ранее Туск призвал Моравецкого отказаться от участия в «радикально правой политической хуцпе, острие которой явно и осязаемо направлено против интересов Украины, а следовательно, и против интересов Польши». Туск имел в виду встречу лидеров европейских консервативных и правоцентристских партий, которая должна состояться в Мадриде. В мероприятии, организатором которого является испанская партия Vox, примут участие, в том числе, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Экс-премьер Польши (2007−2014) и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск, возглавляющий польскую оппозиционную партию «Гражданская платформа», одновременно является главой фракции Европарламента «Европейская народная партия». Будучи премьером Польши, Туск заключил с Газпромом договор на поставки газа, действие которого истекает в 2022 году.