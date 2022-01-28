Москва, , 18:08 — REGNUM 28 января московский «Спартак» в рамках товарищеской встречи сыграл вничью со словацким футбольным клубом «Слованом» из города Братислава. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Георгий Джикия, Артем Дзюба Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Данил Денисов (20') и Зелимхан Бакаев (40'). Два гола номинальных гостей забили Владимир Вайсс (60') и Александар Чаврич (87').

Составы команд:

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Джикия, Денисов, Классен, Мозес, Литвинов, Умяров, Бакаев, Игнатов, Соболев.

«Слован»: Хован, Кашия, Божиков, Де Марко, Агбо, Вайсс, Грнчар, Канкава, Барсегян, Грин, Мраз.

26 февраля «Спартак» в первом официальном матче после зимней паузы сыграет с московским ЦСКА. Матч девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 начнется в 19:00 по московскому времени.