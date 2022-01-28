Ташкент, 28 января, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Сегодня, 28 января, около 12 часов молодая женщина на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю, сообщает пресс-служба ташкентского зоопарка.

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«Кавказский бурый медведь Зузу, лежа в своем вольере, следил за действиями женщины, которая перекинула девочку через металлическую ограду. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось, она все-таки сбросила ребёнка вниз к хищнику», — говорится в сообщении.

Сообщается, что когда девочка упала в вольер, медведь подошел к девочке, понюхал и отошел. «Работники отдела «хищные» быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел», — сообщает пресс-служба.

Ребенок был извлечен из вольера и обследован медсестрой зоопарка.

«Девочка пострадала только от падения с высоты почти пяти метров, а не от зубов хищника. При первичном осмотре кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не было обнаружено», — говорится в сообщении.