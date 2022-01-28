София, 28 января 2022, 18:01 — REGNUM По состоянию на январь 2022 года, в Болгарии зарегистрирована самая низкая по сравнению с другими странами Евросоюза заработная плата трудоспособных граждан. Об этом свидетельствуют данные Европейской статистической службы Eurostat, сообщает 28 января софийская газета «Сега».
По данным международных экспертов, минимальная месячная оплата труда в Болгарии составляет 650 левов (€332). В настоящее время этой суммы не хватает на оплату коммунальных услуг и покупку качественных продуктов питания, отмечают аналитики.
«Даже если бы действующему правительству Болгарии удалось поднять указанный минимум до 750 левов (€383), София все равно не сможет претендовать на вхождение в так называемую еврозону», — отмечено в документе Eurostat.
Согласно официальной информации, помимо Болгарии в соответствующий список вошли Латвия (€500) и Румыния (€550).
Напомним, ранее повышение заработной платы и пенсий являлось основным пунктом в программе нынешнего коалиционного правительства Болгарии.
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