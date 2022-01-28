София, 28 января, 2022, 18:01 — ИА Регнум. По состоянию на январь 2022 года, в Болгарии зарегистрирована самая низкая по сравнению с другими странами Евросоюза заработная плата трудоспособных граждан. Об этом свидетельствуют данные Европейской статистической службы Eurostat, сообщает 28 января софийская газета «Сега».

Борис Григорьев. Бедность. 1925

По данным международных экспертов, минимальная месячная оплата труда в Болгарии составляет 650 левов (€332). В настоящее время этой суммы не хватает на оплату коммунальных услуг и покупку качественных продуктов питания, отмечают аналитики.

«Даже если бы действующему правительству Болгарии удалось поднять указанный минимум до 750 левов (€383), София все равно не сможет претендовать на вхождение в так называемую еврозону», — отмечено в документе Eurostat.

Согласно официальной информации, помимо Болгарии в соответствующий список вошли Латвия (€500) и Румыния (€550).

Напомним, ранее повышение заработной платы и пенсий являлось основным пунктом в программе нынешнего коалиционного правительства Болгарии.