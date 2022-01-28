Москва, 28 января, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Как сообщает издание L’Est Éclair, 25-летний гвинейский фланговый нападающий сборной Гвинеи Франсуа Камано, выступающий за московский «Локомотив», в ближайшее время может уйти в аренду в «Труа».

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«Локомотив» выкупил Франсуа Камано у «Бордо» 17 августа 2020 года за 5,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость вингера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро. Текущее соглашение гвинейца с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Франсуа Камано принял участие в тринадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В четырех матчах Лиги Европы УЕФА нападающий забил один гол.