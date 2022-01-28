Кострома, 28 января, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Костромской области с 1 марта 2022 года подорожает проезд в межмуниципальных автобусах. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства региона.

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Повышение затронет 12 направлений. Речь идёт о перевозках из Костромы в Буй, Судай (Чухломской район), Шарью, Мантурово, Парфеньево, Нею, Кологрив, Сусанино, Галич и Волгореченск.

В среднем рост тарифа на 12 направлениях составит 6%. В денежном выражении — от 9 до 73 рублей за одну поездку в зависимости от протяженности пути.

Всего в Костромской области зарегистрировано 133 межмуниципальных маршрута. Стоимость проезда на 48 из них устанавливают предприниматели, они работают по так называемому нерегулируемому тарифу.

Напомним, с 1 января в регионе возросла цена перевозок ещё на 12 маршрутах, обслуживаемых по нерегулируемым тарифам. Таким образом, весной повышение затронет половину из существующих направлений.