Ярославль, 28 января, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля назвали предварительный список дорог, которые будут ремонтироваться в 2023—2024 годах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

Yarnews.net Ямы на проспекте Машиностроителей

Городские власти обсудили с общественниками перспективы реализации в Ярославле нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Департамент городского хозяйства мэрии представил предварительный перечень дорог, которые ждет ремонт в 2023—2024 годах. На данный момент в список попали 27 магистралей общей протяженностью 39 километров.

«Объекты как 2023, так и 2024 по протяжённости меньше текущего года, но не будем забывать о площади ремонтных участков. Например, на Промышленном шоссе дорога состоит из трёх полос в каждом направлении, а общая протяжённость три километра. Мы могли бы отложить ремонт этой магистрали и привести в нормативное состояние девять километров других дорожных объектов. Но данная дорога требует незамедлительного ремонта, здесь будет сделан большой упор на безопасность: устройство дополнительного освещения, барьерных ограждений и остановочных павильонов», заявил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Помимо Промышленного шоссе, в список попал и проспект Машиностроителей. Отрезок дороги от перекрестка с Авиаторов до пересечения с Папанина закончили в 2021 году. Теперь планируется, что в 2023м ремонт Машиностроителей возобновится. Сначала сделают отрезок от Папанина до Сахарова, а в 2024 году отремонтируют проспект от Сахарова до пересечения с Шандорной. Еще две заволжские улицы попали в план 2024 года — это Сосновая и Папанина, два года будут ремонтировать проспект Дзержинского.