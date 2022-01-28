Уйское, Челябинская область, , 17:55 — REGNUM В Уйском районе Челябинской области задержали продавца немаркированной алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщает областной главк МВД.

Алкоголь

Anbiist

Нелегальный товар обнаружили в одной из торговых точек. Всего изъяли более 1000 бутылок спиртного и свыше 1500 пачек табачной продукции на общую сумму 400 тыс. рублей.

Организатором незаконного сбыта являлся мужчина 1988 года рождения. Суда он ждёт под подпиской о невыезде. А следователи устанавливают круг изготовителей нелегальной продукции.