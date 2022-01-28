Белгород, 28 января, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Своевременность и качество оказание медпомощи женщине, которую, по сообщениям СМИ, не приняли во время родов в одной из больниц Белгорода, проверит Росздравнадзор, сообщили корреспнденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе ведомства.

Скриншот страницы i1.wp.com Новорожденный в реанимации

В инциденте помимо территориального органа Росздравнадзора примет участие и прокуратура. Ведомствам предстоит оценить факт отказа в помощи рожающей женщине.

Напомним, в региональном минздраве объяснили перенаправление роженицы с двойней в другой роддом тем, что «отделение детской реанимации функционировало на «внутренний» приём детей в целях предотвращения групповой внутрибольничной заболеваемости».