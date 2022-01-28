Санкт-Петербург, 28 января, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Калининском районе Санкт-Петербурга образовался сугроб высотой более трёх метров. Соответствующую жалобу на портале «Наш Санкт-Петербург» вечером 27 января опубликовала Наталья К.

Портал «Наш Санкт-Петербург» Кучи снега в Калининском районе Санкт-Петербурга

Жительница Калининского района пожаловалась на огромные кучи снега, образовавшиеся после уборки ответственной компанией. В Петербурге выбрана концепция, в рамках которой снег сначала сгребают в кучи, а потом вывозят. Однако на Учительской улице коммунальщики отступили от выполнения следующего этапа.

На фото, которое опубликовала Наталья К., видно, что вершина сугроба намного выше, чем рядом припаркованный автомобиль, по внешним чертам похожий на класс внедорожников. Автор просит вывезти образовавшиеся кучи в срочном порядке.

Однако это не единственная жалоба на то, что груды снега после уборки не вывозятся. Ольга Г. сообщила 28 января о кучах снега с пескосоляной смесью, которые по высоте составляют более двух метров. Судя по опубликованным фото, из-за смены температур кучи затвердели и покрылись коркой льда.

Жители Петербурга активно жалуются на состояние в городе с уборкой снега и наледи. Только с начала этих суток сайт пополнился на 59 жалоб об отсутствии работ по уборке снежных масс. Эту ситуацию могут осложнить очередные снегопады, которые должны пройти в конце января.