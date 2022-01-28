Пекин, 28 января, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Китай призывает США прекратить опасные провокации в тайваньском вопросе, заявила 28 января на пресс-конференции официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь, комментируя содержание переговоров заместителя главы администрации Тайваня Уильяма Лая (Лай Циндэ) с вице-президентом США Камалой Харрис.

Iecs США и Китай

О встрече Уильяма Лая и Камалы Харрис на инаугурации президента Гондураса Сиомары Кастро сообщало тайваньское информагентство Central News Agency.

«Мы призываем правительство США уважать принцип «одного Китая», строго выполнять своё обещание не поддерживать «независимость Тайваня» и перестать играть с огнем в тайваньском вопросе», — сказала журналистам Чжу Фэнлянь.

Она также заявила, что власти Тайваня своими действиями ставят себя «против всей китайской нации».

«Любое провокационное действие со стороны любых сил, направленное на осуществление «независимости Тайваня», повлечет за собой строгое наказание в соответствии с законом», — подчеркнула Чжу Фэнлянь.