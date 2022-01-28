Тамбов, 28 января, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Конкурс на замещение должности главы администрации города Тамбова пройдёт 31 января. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение было принято Тамбовской городской думой седьмого созыва.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

В конкурсе примут участие четыре человека: временно не работающий Николай Кобяков, действующий врио главы Тамбова Максим Косенков, генеральный директор ООО «Луч» Роман Матвеев и руководитель отдела продаж ООО «МедИнвест» Дмитрий Серебряков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Максим Косенков занимал пост главы администрации Тамбова с 2005 по 2008 год, а после этого исполняет обязанности главы города с 2020 года. При этом он не мог избавиться от приставки «врио» из-за уголовного дела, судимость по которому с Косенкова сняли, — он не может занимать выборные должности. Конкурс на должность мэра Тамбова объявлялся дважды и оба раза не состоялся. В конце 2021 года гордума вернула конкурс на должность сити-менеджера, которая не является выборной.