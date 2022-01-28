Тюмень, , 17:36 — REGNUM В Тюмени раскрыли дело о жестоком убийстве, совершённом 26 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале осени 1995 года в кустарнике, расположенном недалеко от жилого дома по улице Спорта в Тюмени, было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения со следами обгорания. Преступление долгое время оставалось нераскрытым, пока следователями не была установлена причастность к нему 47-летнего тюменца, который дал обличающие себя показания.

По версии следствия, 8 сентября 1995 года обвиняемый встретил на улице незнакомого мужчину, попросил у него сигарету. Получив отказ в грубой форме, злоумышленник нанёс незнакомцу множественные удары кулаками и ногами по голове и телу. Затем первой попавшейся деревянной палкой бил потерпевшего по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Обвиняемый решил скрыть следы убийства. Он оттащил тело в кусты, засыпал мусором и автомобильными покрышками, после чего поджёг и покинул место происшествия.

На данный момент уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.