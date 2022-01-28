Чебаркуль, Челябинская область, , 17:36 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области сотрудник одного из магазинов украл у своего шефа почти 150 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Кража денег

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С заявлением в полицию обратился 31-летний бизнесмен. Прибывшим стражам порядка он пояснил, что имущество исчезло из помещения, в которое имели доступ только работники магазина. Под подозрение попал 30-летний работник, трудившийся в торговой точке недавно. Он уже признался в содеянном.

Теперь ему грозит до двух лет колонии. Суда он дожидается на свободе.